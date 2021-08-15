 الولايات المتحدة تؤكد مواصلة دعم الكونغو في مكافحة كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الولايات المتحدة تؤكد مواصلة دعم الكونغو في مكافحة كورونا

أ ش أ
نشر في: الأحد 15 أغسطس 2021 - 8:44 ص | آخر تحديث: الأحد 15 أغسطس 2021 - 8:44 ص

 أكدت الولايات المتحدة مواصلة دعم الكونغو في مكافحة أزمة كورونا واستمرار التعاون الوثيق في مجالات الصحة والتجارة ودعم جهود مكافحة الاتجار بالبشر.
وجدد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، في بيان نشرته الوزارة عبر موقعها الالكتروني، اليوم الأحد التزام الولايات المتحدة بالعمل مع الكونغو وجميع شركائها لمعالجة أزمة المناخ.
وأضاف أن الشراكة المستمرة بين الولايات المتحدة وجمهورية الكونغو من شأنها أن تساعد على خلق مستقبل سلمي وديمقراطي ومزدهر العام المقبل.
وفي الختام، أعرب بلينكن بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، عن أطيب التمنيات والآمال بمستقبل مشرق لشعب جمهورية الكونغو بمناسبة الذكرى الحادية والستين لاستقلالهم.


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