وكيل الأزهر: استجبنا لتوجيهات الرئيس بتطبيق التحديث الشامل في نظم التعليم

قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، إن "الأزهر استجاب لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو تطبيق التحديث الشامل لنظام التعليم في مصر، وسعى الأزهر لمواكبة التغيرات الحديثة خاصة مع وجود جائحة كورونا، وأصبحنا نسعى لفتح آفاق عبر نظام يتسم بالجودة وبطرق حديثة".



وأكد خلال مؤتمر، اليوم الأحد، لاعتماد نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف: "أصبح لزامًا على الأزهر الشريف خاصة فيما يتعلق بمنظومة الامتحانات أن يعمل على مواكبة التغيرات التكنولوجية، وتم اعتماد وسائل جديدة تمنع تسريب الامتحان، وتم تشديد وتحديث الإجراءات الخاصة بنظم التصحيح ضمانًا لخروج النتيجة معبرة بشكل صحيح عن كل طالب".