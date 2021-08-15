لبنان: الجيش يضبط أكثر من 28 ألف لتر من البنزين أثناء تخزينها بشكل غير شرعي

أعلن الجيش اللبناني، ضبط 28 ألفا و600 لتر من البنزين أثناء تخزينها بشكل غير شرعي داخل أربع محطات للوقود في مناطق بشمال لبنان وهي القبة والتبانة وأبي سمرا وطرابلس.



وأكد الجيش، في بيان اليوم الأحد، أنه تمت مصادرة الكميات المضبوطة فيما تتواصل عمليات دهم محطات الوقود المغلقة، وكان المجلس الأعلى للدفاع بلبنان قد قرر تكليف القوى العسكرية والأمنية والشرطة البلدية، بفرض الرقابة على مصادر الطاقة، وتنظيم توزيعها على جميع الأراضي اللبنانية، وذلك لمدة شهر كامل حتى 15 سبتمبر المقبل، والعمل على تفريغ وإقفال جميع المستودعات المخصّصة لتخزين الوقود المخالفة للأصول والأنظمة المتبعة.



وطلب المجلس، في اجتماعه اليوم برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون من الأجهزة العسكرية والأمنية، ضبط الوضع العام في منطقة عكار لتفادي أي انفلات أمني، وإبلاغ وزارة الصحة بأن تأخذ على عاتقها معالجة المصابين من جراء انفجار خزان الوقود في منطقة التليل بعكار.