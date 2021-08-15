تستضيف سينما الهناجر" بساحة الأوبرا" التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء غد الاثنين، نادي سينما المرأة الذي يقام بالتعاون مع المركز القومي للسينما.

وتعرض أفلام "هذه ليلتي" تأليف وإخراج "يوسف نعمان"، بطولة ناهد السباعي وشريف دسوقي والطفل عمرو حساب، ويناقش قضية الأطفال ذوي القدرات الخاصة، وحصل الفيلم على العديد من الجوائز منها: الجائزة الذهبية أفضل فيلم في مهرجان جنيف للأفلام الشرقية، جائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم من المهرجان القومي للسينما المصرية، أفضل فيلم، أفضل مخرج وأفضل ممثلة من مهرجان الأردن الدولي، بالإضافة إلى تنويهات من مهرجانات: السينما الفرانكفونية (فرنسا)، مهرجان مونتريال الدولي (كندا) ومهرجان الفيلم الافريقي ببلجيكا.

كما يعرض فيلمي "مجرم سينما" للمخرج" أحمد السمان" و فيلم "لحم ودم" للمخرج "جورج مجدي".

يعقب عرض الأفلام ندوة يديرها كل من الناقد السينمائي "إسلام أحمد علي" و مديرة النادي الناقدة السينمائية" شاهندة محمد علي" لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.