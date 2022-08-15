اعترض ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المصرية، على فكرة تعيين خبير أجنبي لرئاسة لجنة الحكام.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن تعاقده مع الخبير الإنجليزي مارك كلاتينبرج، لتطوير التحكيم المصري خلال الفترة المقبلة.

وقال ثروت سويلم في تصريحات إذاعية مساء اليوم: «اريد أن التزم الصمت في بعض الأحيان لأن هناك أمور تغضب البعض».

واضاف: «انا ضد تعيين كلاتينبرج مشرفًا على لجنة الحكام، لأننا نملك رموزا في مصر».

وأكمل: «لدينا بالفعل رموز للتحكيم في مصر مثل عصام عبدالفتاح، وجمال الغندور، وسمير عثمان، لدينا أفضل حكام في أفريقيا، ما المنطق أن يرأس أجنبي الحكام في مصر؟».

وواصل: «من تعاقد مع كلاتنبيرج لم يشاهد ما فعله في الدوري السعودي؟ كل ما فعله هناك أنه جلب حكامًا أجانب لإدارة المباريات».

وأتم: «ضد فكرة تعيين مدير فني أجنبي لاتحاد الكرة».