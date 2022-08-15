سول: إعداد خطط للتعاون السياسي والعسكري مع كوريا الشمالية

أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، أنه تم إعداد خطط للتعاون مع كوريا الشمالية في القطاعين السياسي والعسكري .



وقال النائب الأول لمستشار الأمن الكوري الجنوبي كيم تيه-هيو، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، إن هدف سياسة إدارة رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول المتعلقة بكوريا الشمالية، هو تحقيق نزع السلاح النووي وبناء السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية.



وأوضح أن الخطط تشمل إجراءات لتخفيف التوتر العسكري وبناء الثقة في المجال العسكري وإحلال السلام في المجال السياسي، مؤكدا أنه بمجرد التوصل إلى اتفاق شامل بين الكوريتين لنزع السلاح النووي، سيتم تشكيل لجنة التنمية الاقتصادية المشتركة وتشغيلها من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الطرفين بشكل جدي مقابل خطوات نزع السلاح النووي على مراحل، مثل التجميد والإبلاغ والتفتيش والتفكيك.



وأشار إلى أنه سيتم توسيع التعاون على مراحل، حيث سيتم تنفيذ مشاريع فعالة ومحددة في 3 مجالات، هي (البنية التحتية وتحسين معيشة الشعب والتنمية الاقتصادية) لافتا إلى أنه على مدار الثلاثين سنة الماضية، كانت هناك محاولات للقيام بإجراءات لنزع السلاح النووي وتم التوصل إلى اتفاقيات ولكن دون نتائج مملوسة، داعيا كوريا الشمالية إلى الاستجابة لعرض الجنوب.