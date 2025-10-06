اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري تعلن النتائج الأولية

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا النتائج الأولية لاختيار أعضاء المجلس في مختلف الدوائر الانتخابية على مستوى المحافظات السورية.

وبحسب اللجنة، تنافس 1578 مرشحاً موزعين على خمسين دائرة انتخابية على 140 مقعداً في مجلس الشعب من أصل 210 مقاعد، حيث يعيّن الرئيس السوري أحمد الشرع ثلثها مباشرة، في حين يُنتخب الثلثان الآخران، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا) وتليفزيون سوريا.

وحصلت محافظة حلب على 32 مقعداً، وريف دمشق على 12 مقعداً، وحمص على 12 مقعداً، وحماة على 12 مقعداً، واللاذقية على 7 مقاعد، وطرطوس على 5 مقاعد، ودير الزور على 10 مقاعد، ودرعا على 6 مقاعد، وإدلب على 12 مقعداً، والقنيطرة على 3 مقاعد.

وأوضحت اللجنة أن باب الطعون يفتح على العملية الانتخابية "الدعاية الانتخابية- عملية الاقتراع وفرز الأصوات" حتى نهاية الدوام الرسمي اليوم الاثنين .

وكان رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري محمد طه الأحمد، قد كشف أن حصة المرأة لم تتجاوز 3% بعد عمليات فرز بطاقات الاقتراع، مشيراً إلى أن الرئيس الشرع سيعمل على تصويب الثغرات.

وأعرب الأحمد عن أسفه نتيجة انخفاض التمثيل النسائي في مجلس الشعب.

وكانت انتخابات مجلس الشعب السوري قد انطلقت صباح أمس الأحد في اغلب المحافظات السورية وهي الأولى بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.

وتم استبعاد 3 مناطق ذات أغلبية من الأقليات من الانتخابات، وهي السويداء ذات الأغلبية الدرزية، والحسكة والرقة ذات الأغلبية الكردية، وذلك بسبب مخاوف أمنية وغياب السيطرة المركزية.