تفاصيل انطلاق المرحلة الثالثة من بطولة الجمهورية للشراع

يستعد الاتحاد المصري للشراع برئاسة أحمد حبش لانطلاق منافسات المرحلة الثالثة من بطولة الجمهورية للشراع، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر الجاري، بنادي الرياضات المائية بالمنتزه.

وتشهد البطولة مشاركة فئات متعددة من الطرازات، وهي:

ILCA 7 – ILCA 6 – ILCA 4 – IQ FOIL – OPTIMIST (مرحلة ثالثة) – Techno (مرحلة ثالثة).

ويشارك في فعاليات البطولة نحو 70 لاعبًا يمثلون 6 هيئات رياضية هي: نادي اليخت المصري بالإسكندرية، نادي يخت القاهرة، نادي المعادي الرياضي واليخت، النادي المصري للتجديف، جمعية الكشافة البحرية بالجيزة، وهيئة قناة السويس.

وأكد أحمد حبش، رئيس الاتحاد المصري للشراع، أن منافسات المستوى الثالث ستشهد مشاركة قوية ومميزة من نخبة اللاعبين في مصر، مشيرًا إلى أن البطولة تسهم في نشر رياضة الشراع على نطاق أوسع داخل المحافظات.

وأضاف حبش أن الاتحاد يحرص على توفير جميع احتياجات الأندية والهيئات لضمان مشاركتها الفعالة في مختلف بطولات الاتحاد، مما ينعكس إيجابًا على تطور مستوى اللاعبين المصريين ورفع كفاءة مشاركاتهم في المحافل الدولية.