رصدت عدسة الأناضول تحركات عسكرية في القاعدة الجوية التابعة للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي بقيادة الولايات المتحدة، في بلدة الشدادي التابعة لمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

ومؤخرا، حرر الجيش السوري عبر عملية عسكرية ضد تنظيم "قسد" مناطق واسعة في شمال شرقي البلاد من سيطرة التنظيم.

ومن بين المناطق التي حررها الجيش، القاعدة الجوية في بلدة الشدادي التابعة للتحالف الدولي ضد داعش بقيادة الولايات المتحدة.

وفي قاعدة الشدادي الجوية، شوهدت طائرة شحن عسكرية تابعة للولايات المتحدة وهي تهبط في القاعدة وتقوم بعمليات تحميل، إضافة إلى استمرار تحليق مروحيات عسكرية في محيط المنطقة.

كما لوحظ منطاد في المكان لمراقبة محيط القاعدة العسكرية.

وفي 12 نوفمبر الماضي، انضمت سوريا إلى التحالف الدولي ضد داعش، الذي تشكل بقيادة الولايات المتحدة عام 2014.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" قد أعلنت الأسبوع الماضي بدء عملية نقل عناصر تنظيم "داعش" المحتجزين في سوريا إلى العراق.

وجاء في بيان صادر عن "سنتكوم" الأربعاء الماضي: "بدأت مهمة النقل بعد أن قامت القوات الأمريكية بنجاح بنقل 150 من مقاتلي داعش المحتجزين في منشأة احتجاز بمدينة الحسكة السورية إلى مكان آمن في العراق".

وأضاف البيان أنه سيتم نقل نحو 7 آلاف عنصر من تنظيم داعش من سوريا إلى منشآت خاضعة لسيطرة العراق.

ومساء الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع وقف إطلاق النار في قطاعات عمليات الجيش كافة لمدة 4 أيام، التزاما بتفاهمات الدولة مع "قسد"، ثم مددته مساء السبت 15 يوما.

وفي 18 يناير الجاري، وقّعت الحكومة و"قسد" اتفاقا يقضي بوقف إطلاق النار، ودمج عناصر ومؤسسات التنظيم ضمن الدولة السورية، لكنه واصل خروقات وصفتها الحكومة بأنها "تصعيد خطير".

وجاء الاتفاق بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري، واستعاد خلالها مناطق واسعة في شرق وشمال شرق البلاد، إثر خروقات متكررة من "قسد" لاتفاقاته الموقعة مع الحكومة قبل 10 أشهر.

وتنصل "قسد" من تنفيذ اتفاق مارس 2025 مع الحكومة، والذي ينص على احترام المكون الكردي ضمن حقوق متساوية لجميع مكونات الشعب، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق البلاد ضمن إدارة الدولة.

وتبذل إدارة الرئيس السوري أحمد الشرع جهودا مكثفة لضبط الأمن وبسط سيطرتها على كامل أراضي البلاد منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، بعد 24 عاما في الحكم.