السعودية وبولندا توقعان مذكرة لإنشاء مجلس تعاون وتبحثان اتفاق غزة

أعلنت السعودية، الاثنين، توقيع مذكرة تفاهم مع بولندا لإنشاء مجلس تنسيقي لتعزيز تعاون البلدين، إلى جانب بحث اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك وفق ما ذكره وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد مع نظيره البولندي رادوسلاف سيكورسكي، في العاصمة وارسو التي وصلها الأحد، في زيارة غير محددة المدة.

وقال وزير الخارجية السعودي، في كلمته خلال المؤتمر، إنه تم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس تنسيقي بين المملكة وبولندا، متطلعا أن يعزز آلية التنسيق والتعاون بين البلدين

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وبولندا يسجل نحو 8 مليارات دولار.

وبشأن القضايا العربية، أضاف ابن فرحان: "نثمن التوافق مع بولندا حيال القضية الفلسطينية، وناقشنا بدء المرحلة الثانية من خطة السلام بشأن غزة".

من جانبه، قال وزير خارجية بولندا سيكورسكي في كلمته خلال المؤتمر: "ندين ما قامت به إسرائيل في غزة ونؤكد دعمنا لجهود الدول في تنفيذ مخطط السلام".

ومنتصف يناير الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة، في إطار خطته المكوّنة من 20 بندا لإنهاء الحرب بالقطاع والتي اعتمدها مجلس الأمن الدولي بقراره 2803 الصادر في 17 نوفمبر 2025.

وأنهى الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، استمرت لعامين، وخلفت أكثر من 71 ألف شهيد وما يزيد عن 171 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بحوالي 70 مليار دولار.