 تحرير 83 مخالفة تموينية بمراكز المنيا - بوابة الشروق
الإثنين 15 أغسطس 2022 2:19 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد سلسلة انتصارات الفارس الأبيض.. برأيك من بطل الدوري العام ؟

النتـائـج تصويت

تحرير 83 مخالفة تموينية بمراكز المنيا

ماهر عبد الصبور
نشر في: الإثنين 15 أغسطس 2022 - 2:11 م | آخر تحديث: الإثنين 15 أغسطس 2022 - 2:11 م
أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية التموين تمكنت من ضبط 83 مخالفة تموينية متنوعة خلال الحملات التفتيشية والرقابية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، مطالبا بالمتابعة الدورية والمرور على المنشآت والقطاعات الخدمية والمخابز البلدية والأسواق، بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم خلال الحملات ضبط 83 مخالفة تموينية، منها 71 مخالفة للمخابز البلدية، حيث تنوعت المخالفات بين : "خبز ناقص الوزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - وقضايا أخرى متنوعة".

وأضاف وكيل وزارة التموين، أنه تم ضبط 12 مخالفة في مجال متابعة الأسواق حيث تنوعت المخالفات بين: عدم وجود صلاحية، عدم وجود شهادة صحية، ذبح خارج السلخانة، سلع مجهولة المصدر، قضايا تموينية أخرى".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك