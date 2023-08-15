تقديم نيمار ينقل مباراة الهلال والفيحاء لاستاد الملك فهد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت رابطة أندية الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الثلاثاء، نقل مباراة الهلال والفيحاء في الجولة الثانية من المسابقة، إلى ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

ويستضيف فريق الهلال نظيره الفيحاء، مساء يوم السبت القادم، في الجولة الثانية من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وقررت الرابطة نقل المباراة إلى ملعب الملك فهد الدولي، بدلاً من إقامته في ملعب فيصل بن فهد، بسبب إتاحة الفرصة لحضور أكبر عدد من الجماهير في حفل تقديم النجم البرازيلي نيمار كلاعب جديد بصفوف الهلال.

وسيقام حفل تقديم نيمار لجماهير فريقه الهلال، قبل انطلاق مواجهة الفيحاء على ملعب الملك فهد الدولي.