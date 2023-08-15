أمن القاهرة يشن حملة مكبرة ويضبط 9 تجار مخدرات

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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حملات أمنية مكبرة لضبط حائزي ومروجي المواد المخدرة بمختلف أنحاء المحافظة.

ونجحت الحملة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية حيث ضُبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية، وبحوزته "كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلوجرام، وسلاح أبيض".

كما ضُبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزته "كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو و 500 جرام".

وضُبط أيضا أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزته "كمية من مخدر الحشيش وزنت 6 كيلو و200 جرام، وسلاح أبيض".

كما ضُبط شخصين بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزتهما "كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلوجرام".

وتم ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزتهما "كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو و500 جرام.

وضُبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة عين شمس وبحوزتهما "كمية من مخدر الهيروين وزنت 050.2 كيلوجرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 6 كيلو و800 جرام، وميزان حساس".

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.