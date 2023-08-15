شيكو وهشام ماجد يدعمان أكرم حسني بالعرض الخاص لفيلمه «العميل صفر»

حرص الفنانان شيكو وهشام ماجد، على الحضور للعرض الخاص لفيلم «العميل صفر»، لدعم أكرم حسني.

ويحتفل صناع فيلم «العميل صفر»، بالعرض الخاص للفيلم بأحد المولات الكبرى بمدينة 6 أكتوبر، وذلك تمهيدا لطرحه بدور العرض السينمائية غدا الأربعاء.

والفيلم من بطولة أكرم حسني، وبيومي فؤاد، وأسماء أبو اليزيد، ومصطفى غريب، ومنذر رياحنة، وفاطمة البنوي، وفيدرا، وأيمن طعمة، وإسماعيل فرغلي، وأيمن الشيوي، والفيلم فكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبدالله، وإخراج كريم العدل.

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية تدعى صفر عبد اللطيف شداد الهمم، وهو فرد أمن يحلم بأن يكون بطلا مشهورا مثل جيمس بوند، ولكنه يفشل ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

وكان أطلق أكرم حسني أغنية «على مين يا أسطى» كأغنية دعائية للفيلم، وهي من كلماته، وألحان كريم عاشور، وتوزيع أحمد وحيد كينج.