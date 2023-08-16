مصرع طفلة على يد والدها بعد وصلة تعذيب ببولاق الدكرور

تباشر النيابة الكلية بجنوب الجيزة التحقيقات في واقعة تعذيب طفلة حتى الموت على يد والدها، في منطقة بولاق الدكرور.



وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.



وورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من مستشفى بولاق الدكرور العام بوصول طفل جثة هامدة وبها آثار تعذيب، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة "كارما.ع. ص"، 6 سنوات، وبها آثار تعذيب في أماكن متفرقة من جسدها.



وبعمل التحريات، تبين أن والد الطفلة وراء قتلها، وتمكنت القوات من ضبط الأب المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.