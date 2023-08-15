أطلق أحد المنتجعات السياحية بالغردقة، مبادرة لتشغيل العاملين قصار القامة، بالتنسيق مع جمعية قصار القامة، حيث لاقت نجاحا كبيرا، وذلك في إطار المشاركة المجتمعية.

وقالت داليا العجيمي مدير تنفيذي الموارد البشرية بمنتجع بالغردقة، إن المنتجع بادر بتشغيل 12 شخصا من قصار القامة، بالتنسيق مع جمعية قصار القامة بمصر، بهدف دمجهم في سوق العمل.

وأضافت في تصريحات صحفية أن إدارة المنتجع حرصت على توفير فرص العمل والسكن وبدل الانتقال وبرامج تدريبية اكتساب مهارات العمل وتوفير الجو المناسب للعمل في القطاع السياحي.

وأكد بوريس بورنمان المدير العام للمنتجع السياحي، أن السائحين سعداء بالتعامل مع قصار القامة، ويشيدون بجهودهم في العمل وروحهم المرحة، لافتا إلى أنه تم تحديد عدد ساعات العمل لهم أقل من ساعات العمل الرسمية.

وأشار وليد محي مدير منتجع سياحى بالغردقة إلى نجاح مبادرة تشغيل قصار القامة بالغردقة، موضحا أنه تم إسناد لهم أقسام المطبخ والسرفيس والأغذية والمشروبات والأنشطة البحرية، مؤكدا طرح المبادرة للتعميم على فنادق الغردقة.