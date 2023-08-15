 جوارديولا يعلن خضوع دي بروين لعملية جراحية - بوابة الشروق
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جوارديولا يعلن خضوع دي بروين لعملية جراحية

محمد عاطف
نشر في: الثلاثاء 15 أغسطس 2023 - 5:47 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 أغسطس 2023 - 5:47 م

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، خضوع اللاعب البلجيكي كيفن دي بروين لعملية جراحية، وغيابه عن مباريات السيتيزن لعدة أشهر.

وكان دي بروين قد أصيب خلال مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي، والتي أقيمت يوم الجمعة الماضية، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

وقال جوارديولا في تصريحات تليفزيونية، اليوم الثلاثاء: «الإصابة التي تعرض لها دي بروين في مباراتنا أمام بيرنلي قوية، والأطباء قالوا إنه بحاجة إلى تدخل جراحي».

وأضاف: «دي بروين سيخضع لعملية جراحية خلال الأيام القادمة، وقد يغيب عن مباريات الفريق لعدة أشهر».


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