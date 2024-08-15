 طوكيو تتأهب لاستقبال الإعصار أمبيل مع توقف بعض خدمات النقل - بوابة الشروق
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طوكيو تتأهب لاستقبال الإعصار أمبيل مع توقف بعض خدمات النقل

طوكيو - د ب أ
نشر في: الخميس 15 أغسطس 2024 - 10:32 ص | آخر تحديث: الخميس 15 أغسطس 2024 - 10:32 ص

تتأهب طوكيو والمناطق الأخرى في شرق اليابان، لاستقبال إعصار "أمبيل"، في ظل توقف بعض خدمات النقل وسط فترة السفر خلال العطلة الصيفية، رغم تراجع احتمال وصول العاصفة القوية إلى اليابسة، وفقا لما أوردته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، اليوم الخميس.

وبعد تحذير هيئة الأرصاد الجوية من حدوث كوارث طبيعية ناتجة عن الرياح القوية والأمطار الغزيرة حتى بعد غد السبت، تم بالفعل إلغاء الرحلات الجوية وخدمات قطارات شينكانسن فائقة السرعة في بعض المناطق غدا الجمعة، مما قد يعطل المسافرين العائدين إلى ديارهم خلال واحدة من فترات الذروة المعروفة خلال العام.

وفي الوقت نفسه، أعلنت الخطوط الجوية اليابانية، وخطوط أول نيبون الجوية اليابانية، إلغاء مئات الرحلات الجوية المتجهة من وإلى مطار هانيدا في طوكيو ومطار ناريتا القريب من العاصمة، يوم غد الجمعة.

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