محافظ المنيا يطلق مبادرة دعم وتطوير الصناعة لزيادة الإنتاج وجذب المستثمرين للمحافظة

عقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، فعاليات المؤتمر الأول للاستثمار لتبادل الرؤى والأفكار لزيادة معدلات الإنتاج وتوفير فرص العمل لرفع معدلات النمو الاقتصادي؛ تنفيذاً لرؤية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتعزيز التنمية الصناعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض من المنتجات الصناعية؛ مما يعكس الرؤية الشاملة للدولة لتعزيز المناخ الاستثماري وتحقيق قفزة صناعية تسهم في تنمية الاقتصاد بشكل مستدام.

وأكد "كدواني"، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة بمحافظات الصعيد تأتي على رأس أولويات الدولة من خلال التنسيق مع كل الأجهزة المعنية بهدف تطوير المناطق الصناعية القائمة وإنشاء مناطق جديدة والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة.

ولفت إلى سعي الدولة لوضع الصعيد على خريطة الاستثمار الصناعي والاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية والثروات الطبيعية المتاحة لخلق آفاق إنتاجية جديدة وطرح مزيد من فرص العمل وخاصة للشباب، وهو ما انعكس خلال مقابلة وفد هيئة تنمية الصعيد، لدراسة إنشاء عدد من المشروعات التنموية ومجمعات حرفية على أرض المحافظة.

وأطلق محافظ المنيا، خلال المؤتمر، مبادرة "دعم وتطوير الصناعة في محافظة المنيا"، وحل المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين سعياً نحو تعزيز تواجدهم ودعمهم وطمأنتهم وتحسين مستويات الشفافية، فضلاً عن تطبيق عدد من الضوابط وتقديم حلول فعالة للتحديات التي تواجه المستثمرين بما يجعل الاستثمار سهلاً وذا عائد مجزٍ.

وأكد حرصه الدائم للاستماع إلى مطالب المستثمرين وأصحاب المشروعات وفتح قنوات اتصال مباشرة معهم للوقوف على احتياجاتهم والعقبات التي تواجههم وتقديم كل أوجه التسهيلات للدفع بعجلة الإنتاج والحد من انتشار البطالة من خلال إتاحة فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة، مشيراً إلى متابعته المستمرة للتحديات التي تواجه المنطقة الصناعية شرق النيل على سبيل المثال : ضعف سحب المياه ببحيرات الاكسدة والمؤدى إلى الغابات الشجرية، والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لإيجاد حلول سريعة وتلافى المشكلة تحقيقاً للمنفعة العامة .

كما وجه بتنظيم اجتماعات ولقاءات دورية وورش عمل متخصصة لرفع كفاءة العاملين بقطاع الاستثمار كلٍ في نطاقه سواء زراعي أو صناعي وغيرها، ودراسة جميع المقترحات وفقاً لعدة معايير محددة مع مراعاة جميع المحاور بها.

وأكد أن المحافظة حريصة على تشجيع الاستثمار وخلق فرص استثمارية لتنفيذ المشروعات التنموية التي تعود بالنفع والفائدة على المواطن المنياوي بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

شارك في المؤتمر الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ واللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، والمهندسة نهي فتحي المدير التنفيذي لجهاز المنطقة الصناعية، والدكتورة رشا فؤاد مدير إدارة الاستثمار، والمهندس مروان محمد مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعدد من المستثمرين ورجال الصناعة.