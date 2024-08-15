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زادت مبيعات التجزئة من السلع الاستهلاكية في الصين خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 7ر2% سنويا إلى حوالي 78ر3 تريليون يوان (حوالي 82ر528 مليار دولار).

وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني، اليوم الخميس، أن معدل نمو المبيعات ارتفع بمقدار 7ر0 نقطة مئوية عن يونيو الماضي.

وزادت مبيعات التجزئة في المناطق الحضرية الشهر الماضي بنسبة 4ر2% سنويا إلى 27ر3 تريليون يوان، وفي المناطق الريفية بنسبة 6ر4% إلى 6ر506 مليار يوان.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى نمو مبيعات التجزئة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 5ر3% سنويا، لتصل إلى أكثر من 37ر27 تريليون يوان.

وبفضل العروض الترويجية وأنماط التجارة الإلكترونية، زادت المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 5ر9% سنويا خلال أول 7 شهور من العام.

وزادت مبيعات السلع عبر الإنترنت بنسبة 7ر8% سنويا لتمثل 6ر25% من إجمالي مبيعات التجزئة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي.