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طبيب المصري السابق ينضم للجهاز الفني لفريق الأخدود السعودي

محمد زاهر
نشر في: الخميس 15 أغسطس 2024 - 3:38 م | آخر تحديث: الخميس 15 أغسطس 2024 - 3:38 م

وافق محمد عنان، رئيس الجهاز الطبي السابق بالنادي المصري البورسعيدي ، على العرض المقدم له للعمل رئيسا للجهاز الطبي لفريق الأخدود السعودي الذي يشارك في دوري روشن السعودي لأول مرة في تاريخه .

وسبق لـ عنان أن عمل مع التوأم حسام وإبراهيم حسن في جميع الأندية التي قاموا بتدريبها رئيسا للجهاز الطبي مثل سموحة والاتحاد السكندري وبيراميدز ومودرن سبورت والمصري.

كما تم ترشحيه عدة مرات للعمل في الجهاز الطبي للمنتخب الوطني ، قبل أن ينضم للعمل رئيسا للجهاز الطبي في نادي الخلود السعودي الذي انضم له مؤخرا المالي آليو ديانج لاعب النادي الأهلي على سبيل الإعارة .


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