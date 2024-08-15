 السويد تعلن عن أول حالة إصابة بسلالة جدري القرود القاتلة خارج أفريقيا - بوابة الشروق
الخميس 15 أغسطس 2024 11:44 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

السويد تعلن عن أول حالة إصابة بسلالة جدري القرود القاتلة خارج أفريقيا

د ب أ
نشر في: الخميس 15 أغسطس 2024 - 11:37 م | آخر تحديث: الخميس 15 أغسطس 2024 - 11:37 م

أعلنت السويد، اليوم الخميس، عن أول حالة إصابة خارج أفريقيا بالمتغير الأكثر خطورة من جدري القرود(إم بوكس)، والذي أعلنته منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عامة عالمية.

وأكدت وكالة الصحة العامة في السويد أنها نفس سلالة الفيروس التي انتشرت في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ سبتمبر 2023، والمعروفة باسم الفئة الفرعية 1 بي ،بحسب موقع ذا لوكال الإخباري السويدي .

وقالت الوكالة في بيان "تم تشخيص إصابة شخص طلب الرعاية" في ستوكهولم بأنه مصاب بالجدري الناجم عن السلالة 1 المتغيرة ، وهذه أول حالة مصابة بهذه السلالة يتم تشخيصها خارج القارة الأفريقية.

وقال عالم الأوبئة بالولاية ماجنوس جيسلين في البيان إن المريض أصيب أثناء زيارة "لجزء من أفريقيا حيث يوجد تفشي كبير للسلالة 1 من مرض جدري القرود ".

وأدى تفشي المرض في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى مقتل 548شخصا منذ بداية العام .


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك