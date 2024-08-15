السويد تعلن عن أول حالة إصابة بسلالة جدري القرود القاتلة خارج أفريقيا

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أعلنت السويد، اليوم الخميس، عن أول حالة إصابة خارج أفريقيا بالمتغير الأكثر خطورة من جدري القرود(إم بوكس)، والذي أعلنته منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عامة عالمية.

وأكدت وكالة الصحة العامة في السويد أنها نفس سلالة الفيروس التي انتشرت في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ سبتمبر 2023، والمعروفة باسم الفئة الفرعية 1 بي ،بحسب موقع ذا لوكال الإخباري السويدي .

وقالت الوكالة في بيان "تم تشخيص إصابة شخص طلب الرعاية" في ستوكهولم بأنه مصاب بالجدري الناجم عن السلالة 1 المتغيرة ، وهذه أول حالة مصابة بهذه السلالة يتم تشخيصها خارج القارة الأفريقية.

وقال عالم الأوبئة بالولاية ماجنوس جيسلين في البيان إن المريض أصيب أثناء زيارة "لجزء من أفريقيا حيث يوجد تفشي كبير للسلالة 1 من مرض جدري القرود ".

وأدى تفشي المرض في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى مقتل 548شخصا منذ بداية العام .