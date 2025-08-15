محمد شحاتة يتوج بجائزة هدف الجولة الأولى في الدوري

حصد محمد شحاتة، لاعب وسط الزمالك، جائزة أفضل هدف في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2025-2026، بعد إحرازه الهدف الثاني للفريق أمام سيراميكا كليوباترا، في المباراة التي انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين دون رد.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، فوز شحاتة بالجائزة بعد تصويت الجماهير، واصفة تسديدته بأنها الأجمل في الجولة الافتتاحية للمسابقة.

وجاء هدف شحاتة في الدقيقة 99، حين استغل تقدم الحارس محمد بسام عن مرماه، ليطلق تسديدة متقنة سكنت الشباك وأمّنت فوز الزمالك.

ويُعد هذا الهدف الأول لشحاتة بقميص الزمالك في الدوري هذا الموسم، وجاء ليكلل أداءه المميز خلال اللقاء، ويهدي فريقه ثلاث نقاط ثمينة في بداية مشواره بالموسم الجديد.