أوقاف مطروح تعقد لقاء تثقيفيا توعويا عن محاربةُ الشائعات بالتعاون مع بيت العائلة المطروحية

نظمت مديريَّةُ أوقافِ مطروح لقاءً تثقيفيًّا توعويًّا، بالتعاون مع بيتِ العائلةِ المطروحية النادى الاجتماعى، تحت عنوان محاربةُ ظاهرةِ الشائعات.

ألقى المحاضرةَ كلٌّ من الدكتور وحيد أبو العنين، عضو المراكز الثقافية بوزارة الأوقاف، والدكتور محمود ضاحي، عضو مكتب الإرشاد الديني بالديوان العام بوزارة الأوقاف، وعضوي القافلة الوزارية الحدودية بمطروح.

تناولت محاور اللقاء التحذيرٌ من أثر الشائعات على ميزان الحسنات والسيئات.

أوضح الدكتور أبو العنين أنَّ الشائعات سببٌ في تحمُّل الإنسان سيئاتٍ وذنوبًا لم يعملها، إذ يُؤجَر المرء أو يُؤزَر بحسب ما نشره أو أشاعه من خيرٍ أو شرّ، وإشاعة الكلمة معولُ هدمٍ للمجتمع،وأشار الدكتور ضاحي إلى أنَّ الكلمة المروَّجة بغير تثبّت قد تكون سببًا في إشعال الفتن وهدم العلاقات.



وأكد صالح يونس مدير النادى الأجتماعى بمطروح، أن اللقاء كان يهدف لإيصال الرسائل الآتية

الحذرُ من تناقل الأخبار قبل التثبّت من صحتها.

إدراك أن نشر الشائعات يضرّ بالدين والدنيا.

التذكير بأن وسائلَ التواصل الحديثة تُضاعف أثر الكلمة، فتجعل المسؤولية أعظم.