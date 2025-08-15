 الأحد.. قصور الثقافة تطلق الدورة الثالثة من ورشة بعنوان أنت الأثر التدريبية - بوابة الشروق
الجمعة 15 أغسطس 2025 9:07 م القاهرة
الأحد.. قصور الثقافة تطلق الدورة الثالثة من ورشة بعنوان أنت الأثر التدريبية

محمود عماد
نشر في: الجمعة 15 أغسطس 2025 - 8:56 م | آخر تحديث: الجمعة 15 أغسطس 2025 - 8:56 م

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، الأحد المقبل، فعاليات الورشة التدريبية "أنت الأثر" في دورتها الثالثة، في إطار برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى تنمية قدرات الكوادر الثقافية ورفع كفاءتهم المهنية.

تعقد الورشة من خلال الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين بإدارة أميمة مصطفى، للعاملين بالهيئة، وتستمر حتى 21 أغسطس الجاري، بقصر ثقافة مصر الجديدة.

تتضمن الورشة مجموعة من المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية التي تركز على تطوير المهارات الوظيفية، وتنمية المعرفة في مجالات الإدارة الثقافية، والحفاظ على التراث، والتواصل الفعال مع الجمهور.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز قدرات العاملين وإمدادهم بأحدث المعارف والأساليب التي تساعدهم على أداء أدوارهم في نشر الثقافة وخدمة المجتمع، بما يسهم في تحقيق رؤية وزارة الثقافة.

