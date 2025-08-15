تراجع أسعار النفط مع اتجاه الأنظار نحو قمة ترامب وبوتين بشأن حرب أوكرانيا

انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط اليوم الجمعة، إذ أثارت البيانات الاقتصادية الأمريكية والصينية المخيبة للآمال مخاوف بشأن تراجع الطلب على الوقود.

ويترقب المستثمرون أيضًا نتائج اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا في وقت لاحق اليوم، والذي قد يؤدي إلى رفع محتمل للعقوبات وإنهاء حرب روسيا في أوكرانيا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 9ر0% لتصل إلى 21ر66 دولار في التعاملات الأوروبية، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 1ر1% لتصل 28ر63 دولار.

وعادت مخاوف الطلب على الوقود إلى الواجهة بعد أن جاءت معدل ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) في الولايات المتحدة خلال يوليو الماضي أعلى بكثير من المتوقع، في حين أظهرت بيانات الصين تباطؤ اقتصادها خلال الشهر الماضي.

وأظهرت البيانات الأمريكية ارتفاع أسعار الجملة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بنسبة 9ر0% شهريا في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 2ر0%.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار بنسبة 3ر3%، وهي أعلى معدل ارتفاع لها منذ فبراير، بعد ارتفاعها بنسبة 4ر2% خلال يونيو.

كما ارتفع معدل تضخم أسعار الجملة الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة إلى أعلى معدل له منذ 3 سنوات.

وفي الصين تراجع نمو إنتاج المصانع في الصين إلى أدنى مستوى له منذ ثمانية أشهر خلال يوليو الماضي وتباطأ نمو مبيعات التجزئة بشكل حاد، مما يبرز تراجع الطلب الاستهلاكي.