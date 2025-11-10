إدارة ترامب تجدد طلب الاستئناف للمحكمة العليا بشأن استمرار تجميد مدفوعات نظام المساعدات الغذائية

جددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب الاستئناف للمحكمة العليا، اليوم الاثنين، بشأن استمرار تجميد جميع مدفوعات نظام المساعدات الغذائية التكميلية "سناب" خلال فترة الإغلاق الحكومي.

هذا الطلب هو أحدث خطوة في سلسلة من الأنشطة القانونية حول كيفية الاستمرار في تنفيذ البرنامج يساعد في شراء البقالة لـ42 مليون أمريكي أثناء إغلاق الحكومة الاتحادية.

وقضت المحاكم الأقل درجة بأنه يتعين على الحكومة الإبقاء على تدفق المدفوعات بشكل كامل، وطلبت المحكمة العليا من الإدارة الرد بعد أن قضت محكمة الاستئناف ضدها في وقت متأخر أمس الأحد.

وسمحت المحكمة العليا حتى الآن للإدارة بتعليق المدفوعات الكاملة، ومن المتوقع أن تتخذ قرارا بشأن الطلب الأخير غدا الثلاثاء. وإذا لم يتدخل القضاة، ستكون الإدارة مطالبة باستئناف المدفوعات الكاملة مجددا في وقت متأخر غدا.