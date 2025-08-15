إعصار إيرين يتشكل في المحيط الأطلسي ويجلب أمطارا غزيرة ويقترب من الكاريبي

تشكل إعصار إيرين في المحيط الأطلسي ويتجه ليجلب أمطار غزيرة يمكن أن تؤدي إلى وقوع فيضانات وانهيارات أرضية في بورتوريكو وجزر فيرجن، حسبما ذكر خبراء الأرصاد الجوية.

يشار إلى أن إيرين هو خامس إعصار استوائي في موسم أعاصير الأطلسي لعام 2025. ومن المتوقع أن يصبح أول إعصار كبير في الموسم، حيث تتوقع خدمة الطقس الوطنية أن يتم تصنيفه باعتباره إعصارا من الدرجة الثالثة في مطلع خلال الأيام القليلة القادمة.

وذكر خبراء الأرصاد أنه رغم أن العاصفة من المتوقع أن تؤثر على أجزاء من الكاريبي، ما زالت الآثار المحتملة له على الساحل الشرقي للولايات المتحدة غير مؤكدة، صباح اليوم الجمعة.