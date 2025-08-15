باكستان: تصريحات نتنياهو بشأن ما يسمى إسرائيل الكبرى تعكس نية ترسيخ الاحتلال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدانت باكستان، اليوم الجمعة، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى".

وأكدت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان لها، إدانتها ورفضها الشديدين لـ"تصريحات الاحتلال الإسرائيلي إزاء إقامة ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى"، ومخططات التهجير القسري لفلسطينيي غزة".

وبحسب البيان، فإن "باكستان تُدين بأشد العبارات هذه التصريحات الاستفزازية الصادرة عن قوة الاحتلال الإسرائيلي، والتي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وحذر البيان من أن هذه التصريحات تعكس نية إسرائيل لترسيخ احتلالها، متجاهلة الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام دائم في المنطقة".

ودعت الخارجية الباكستانية دول العالم لرفض انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، ومخطط توسيع الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

وشددت على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات ملموسة من أجل وقف الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين.

وجددت دعمها لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.