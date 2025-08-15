فلسطين تطالب الصليب الأحمر بالتدخل لحماية المعتقلين في سجون إسرائيل

طالبت فلسطين، الجمعة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل لحماية المعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل.

جاء ذلك في رسالة وجهها المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في سويسرا إبراهيم خريشي، إلى رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيجر.

وناشد خريشي اللجنة الدولية التدخل الفوري لحماية حياة المعتقلين الفلسطينيين، الذين يتعرضون للتعذيب والتجويع وسوء المعاملة في زنازين الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "وفا".

وأدان "سياسة الاحتلال التي أدت لتدهور الحالة الصحية والإنسانية لعضو اللجنة المركزية لحركة فتح القيادي مروان البرغوثي، الذي لا يزال يقضي سنوات في العزل الانفرادي، ويتعرض للضرب والتكبيل والتهديد بالقتل".



وأشار خريشي إلى أن "هذه الانتهاكات تأتي ضمن سياسة ممنهجة تستهدف الشعب الفلسطيني وقيادته، بهدف التطهير العرقي"، محملا "الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين".

وطالب "بالإفراج الفوري عن الفئات الأكثر عرضة للخطر، بمن فيهم المرضى وكبار السن والنساء والأطفال والمعتقلين الإداريين".

وندد "بالاعتداء الذي نفذه وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، والذي اقتحم زنزانة البرغوثي وهدده بالقتل، واعتبارها جريمة خطيرة ترقى إلى محاولة قتل، وتستوجب تدخلاً دولياً عاجلاً".

ولفت خريشي إلى أن "مصير مروان البرغوثي وسائر المعتقلين الفلسطينيين مرهون بتحرك دولي فوري".

ودعا "اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف إلى الوفاء بمسؤولياتهم وضمان حماية حياة وكرامة معتقلينا، وفق القانون الدولي الإنساني".

والخميس، اقتحم بن غفير زنزانة البرغوثي وقام بتهديده، وقال له: "من يقتل أطفالنا أو نساءنا فسنمحوه، أنتم لن تنتصروا علينا".

ونشرت وسائل إعلام عبرية، بينها صحيفة هآرتس، مقطعا مصورا يظهر فيه الوزير اليميني المتطرف بن غفير، وهو يوجه تهديدات للبرغوثي، بعد أن اقتحم زنزانته في سجن ريمون الإسرائيلي.

يأتي ذلك في إطار السياسات الاستفزازية للوزير اليمني المتطرف، وغداة تصديق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، على "الفكرة المركزية" لخطة إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، بما في ذلك مهاجمة حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة التي بدأت الثلاثاء.

وظهر مروان البرغوثي، المعتقل منذ عام 2002، في المقطع هزيلا وبوضع صحي متدهور.

والبرغوثي، يعتبر من أبرز قادة الحركة الأسيرة الفلسطينية في السجون الإسرائيلية وهو معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بخمسة مؤبدات.

واعتقلت إسرائيل البرغوثي في أبريل 2002، وحكمت عليه بالسّجن المؤبد 5 مرات و40 سنة، بتهمة المسؤولية عن عمليات نفذتها مجموعات مسلحة محسوبة على حركة فتح، وأدت إلى مقتل وإصابة إسرائيليين.

والحكم "المؤبد" في إسرائيل غير محدد المدة، وإن كان من المتعارف عليه أنه يعني السجن مدى الحياة، لكن تل أبيب باتت تنتهج في السنوات الأخيرة سياسة احتجاز جثامين الأسرى حتى بعد وفاتهم داخل السجون.

ومنذ تولي بن غفير مهامه وزيرا للأمن القومي نهاية 2022، شهدت أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل تدهورا ملحوظا، حيث لوحظ انخفاض كبير في أوزانهم نتيجة السياسات التي فرضها في السجون.