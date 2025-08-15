قصور الثقافة تطلق عروض المسرح المتنقل لدعم المواهب ونشر الوعي بقرى برج العرب غدا

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، غدا السبت، قافلة ثقافية وعروضا متنوعة بالمسرح المتنقل، بمدينة برج العرب، بمحافظة الإسكندرية، في إطار برامج وزارة الثقافة الهادفة لنشر الوعي الثقافي وإتاحة الخدمات الثقافية للمناطق والقرى الأكثر احتياجا.

وتبدأ القافلة أولى فعالياتها بقرية "مصطفى إسماعيل"، في الخامسة مساء، وتنفذ على مدار ثلاثة أيام، وتتضمن عددا من الورش الفنية والحرفية، منها: تعليم فن الريزن، تصميم مشغولات يدوية بالخرز، تشكيلات بالطين الأسواني، الكروشيه، فن الأوريجامي، تصميم عرائس بخامات معاد تدويرها، بالإضافة إلى ورش الحرق على الجلد، والطرق على القصدير وتعليم الرسم.

كما تشمل القافلة فقرة اكتشاف مواهب، وعروض مسرح عرائس للأطفال وعروض فنية، تبدأ في الثامنة مساء، حيث تقدم فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية باقة من الأغاني الطربية في اليوم الأول، بينما يشهد اليوم الثاني عرضا لفرقة أطفال وطلائع الأنفوشي للفنون الشعبية، وفي اليوم الثالث، تقدم فرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية مجموعة من الأغاني التراثية والوطنية.

وتنتقل القافلة لقرية "بنجر 6" في الفترة من 20 إلى 22 أغسطس، وتشهد استمرار الورش الفنية والحرفية، وفقرات اكتشاف المواهب وعروض مسرح عرائس الطفل، بجانب العروض الفنية وتقدمها فرق: الأنفوشي للإنشاد الديني، أطفال وطلائع الأنفوشي للفنون الشعبية، وأطفال وطلائع الشاطبي للفنون الشعبية، على التوالي.

تنفذ فعاليات القافلة الثقافية من خلال إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، بإدارة محمد حمدي، وفرع ثقافة الإسكندرية، بإدارة د. منال يمني، وتأتي كمنصة لاكتشاف ورعاية الموهوبين، والحفاظ على الحرف والفنون التراثية، بما يعزز الهوية الثقافية وينمي الوعي المجتمعي بين أبناء القرى.