رحلات اليوم الواحد ترفع إشغالات شواطئ الإسكندرية هربا من الموجة الحارة

شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم الجمعة، إقبالًا كثيفًا من المصطافين، خصوصًا رحلات اليوم الواحد، هربًا من الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، وتنوعت الرايات المرفوعة بين الصفراء بالقطاع الغربي والعجمي، والخضراء بالقطاع الشرقي، بما يتيح السباحة مع الحذر.

وأبدى عدد من الزوار سعادتهم بالأجواء البحرية رغم الحر، مؤكدين أن نسيم البحر والأمواج يخففان حرارة الطقس. وقال محمود حسين من البحيرة إن الشاطئ ملاذه الوحيد، فيما أوضحت هالة سعد أنها جاءت مع أسرتها ضمن رحلة يوم واحد، معتبرة البحر خيارًا مثاليًا للهروب من الحر.

وأشار محسن علي من الغربية إلى أن أجواء الشواطئ هذا العام أكثر حيوية مع زيادة الخدمات والمقاعد، مؤكدًا أن بحر الإسكندرية يتميز بطابع خاص.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وصول الإشغال في بعض الشواطئ إلى 100%، ناصحة بالاتجاه إلى الشواطئ الأقل ازدحامًا، مؤكدة استمرار متابعة حركة الزوار ورفع الرايات التحذيرية وفق حالة البحر لضمان السلامة.