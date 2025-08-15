قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن "شيئًا ما سينتج" عن اجتماعه المرتقب مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال قمة ألاسكا، مشيرًا إلى أنه سيترك قرارات التنازل أو تبادل الأراضي لأوكرانيا، وحذر من "عواقب اقتصادية وخيمة" في حال فشل القمة.

وأضاف ترامب، خلال تصريحات للصحفيين على متن طائرة الرئاسة متوجهًا إلى أنكوريج بولاية ألاسكا، للقاء بوتين، أنه ينسجم جيدًا مع الرئيس الروسي، مشيرًا إلى أن هناك "احترامًا على الجانبين وشيئًا ما سينتج".

وأوضح أنه سيناقش تبادل الأراضي مع بوتين، لكنه سيترك القرار النهائي لأوكرانيا، مؤكدًا: "لست هنا للتفاوض نيابة عن أوكرانيا، ولكن لجلب الطرفين إلى الطاولة. بوتين أراد السيطرة على كل أوكرانيا، ولو لم أكن رئيسًا لكان الآن يسيطر عليها كلها".

وأشار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى رفضه القاطع التنازل عن أي أراضٍ تحت سيطرة روسيا، مؤكدًا أن الدستور يمنعه من ذلك، وسعى لحشد دعم الحلفاء الأوروبيين بعد تصريحات ترامب حول تبادل الأراضي.

وعن تقديم ضمانات أمنية لكييف، قال ترامب: "قد يحدث هذا مع الدول الأوروبية، ولكن ليس في إطار حلف شمال الأطلسي (الناتو)، هذا لن يحدث".

وبشأن رجال الأعمال المرافقين لوفد بوتين، قال ترامب: "جلب الكثير منهم، وهذا أمر جيد، إنهم يريدون القيام بالأعمال معنا، ولكن هذا لن يحدث حتى يتم التوصل إلى تسوية الحرب. لدينا اقتصاد جذاب للاستثمارات، كنا بلداً ميتًا قبل عام، والآن أصبحنا أكثر دولة جذبًا، وهو يريد جزءًا من هذا، لأن اقتصاد بلاده سيء".

وشدد ترامب على أن "الحرب والقتل يجب أن يتوقفا أولًا".

وعن الهجمات الروسية الأخيرة على أوكرانيا، بما فيها هجمات الدرون، قال ترامب: "أعتقد أنه يريد التفاوض، في ذهنه يعتقد أن هذا يساعده على عقد صفقة أفضل، وإذا ما واصلوا القتل، فإن ذلك يضرهم".

وقال مسئول أمريكي، يوم الجمعة، إن "كل الخيارات على الطاولة" خلال قمة ألاسكا، بما في ذلك انسحاب ترامب إذا لم يكن بوتين جادًا بشأن عقد اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مشيرًا إلى تفاؤل حذر لدى البيت الأبيض حيال الاجتماع، مع تأكيد ضرورة تواجد ترامب لتقييم موقف بوتين النفسي والسياسي بشأن وقف إطلاق النار.

وخلال مؤتمر صحفي سابق، قال ترامب إن كل الخيارات متاحة، مشيرًا إلى أن الاجتماع قد ينتهي سريعًا إذا كان سيئًا، أو قد يمهد لتحقيق السلام في المستقبل القريب إذا كان جيدًا.

وأضاف ترامب: "لدينا اجتماع مع الرئيس بوتين، وأعتقد أنه سيكون اجتماعًا جيدًا، لكن الاجتماع الأهم هو الثاني المخطط له.. سنلتقي بالرئيس بوتين، والرئيس زيلينسكي، وقد يحضر بعض القادة الأوروبيين أو لا".

وقبل مغادرته، كتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "رهانات عالية".

ويضم الوفد الأمريكي 16 مسؤولًا، من بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الخزانة سكوت بيسينت، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتلكيف، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وكبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، بينما سيسافر وزير الدفاع بيت هيجسيث على طائرة مختلفة.

ومن المقرر عقد الاجتماع في القاعدة الجوية المشتركة "إلمندورف"، التي تعود إلى حقبة الحرب الباردة، وهو أول لقاء مباشر بين ترامب وبوتين منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير.

وسيبدأ لقاء القمة بمحادثة ثنائية مغلقة يشارك فيها الزعيمان والمترجمون فقط، على أن يبدأ الاجتماع في الساعة 11 صباحًا بتوقيت ألاسكا (19:00 بتوقيت جرينتش)، ويغادر ترامب الساعة 3:45 فجر اليوم التالي عائدًا إلى البيت الأبيض.