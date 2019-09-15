مبعوث الرئيس الروسي يزور دمشق عشية قمة الدول الضامنة في تركيا



أطلع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، الرئيس السوري بشار الأسد على جدول أعمال اجتماع رؤساء الدول الضامنة المزمع عقده غدا الاثنين في تركيا.

وذكرت صفحات تابعة للرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي أن "لافرنتييف وضع الرئيس الأسد بصورة جدول أعمال اجتماع رؤساء الدول الضامنة المزمع عقده يوم غد الاثنين في إطار مسار أستانة، والجهود الروسية المتواصلة من أجل تذليل العقبات التي تضعها بعض الدول، في المنطقة وخارجها، لتأخير التوصل إلى حل ينهي الحرب في سوريا".

وأكد الوفد الروسي أنه "انطلاقاً من الشراكة الاستراتيجية التي تربط سوريا وروسيا فإن موسكو عازمة على الاستمرار بالعمل مع دمشق للتخفيف من الآثار الناجمة عن الحرب الإرهابية المستمرة على الشعب السوري، وذلك بالتزامن مع مواصلة العمل لمكافحة الإرهاب وتطهير الأراضي السورية كافة، كما تطرق الحديث إلى تطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة".

وكان مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، زار دمشق في العشرين من شهر يوليو الماضي، حيث أجرى مباحثات تركزت حول الجهود المتواصلة لإحراز تقدم على المسار السياسي، وخاصة ما يتعلق بتشكيل لجنة مناقشة الدستور وآليات وإجراءات عملها، والمراحل الهامة التي وصلت إليها.

وتستضيف أنقرة غدا اجتماعا يضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ لبحث ملف الأزمة السورية قبل عقد اللجنة الدستورية ومناقشة مناطق خفض التصعيد بعد سيطرة القوات الحكومية السورية على ريف إدلب.