كشفت النتائج الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية التونسية التي أجريت اليوم الأحد، عن وصول الأكاديمي المستقل قيس سعيد بنسبة 19.5% من الأصوات فيما حصل نبيل القروي على 15.5%، وفقا لما أعلنته قناة الحوار التونسي الخاصة.

ومن ثم أصبح المرشحان مؤهلان بقوة للتنافس، من بين 24 مرشحا، في جولة الإعادة، إلا أن المرشح نبيل القروي كان هو الأكثر جدلا منذ أن بدأ قطار الانتخابات في تونس، وذلك لوجوده داخل السجن قيد الحبس الاحتياطي بتهم تتعلق بغسيل الأموال.

- من هو نبيل القروي؟

رغم قضاءه فترة الدعاية الانتخابية كلها داخل زنزانة بسجن المرناقية بتهم تتعلق بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال، الا أن اسم نبيل القروي ظل بارزا بين قائمة المرشحين الأوفر حظًا في سباق الطريق لقرطاج .

القروي هو رجل أعمال تونسي أسس قناة نسمة التلفزيونية الخاصة إلى جانب أخيه، التي تم منعها من قبل الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري، قدم القروي نفسه في السنوات الأخيرة على أنه رجل أعمال ناشط في المجال الخيري.

ويشارك في الانتخابات الرئاسية باسم حزب "قلب تونس"، الذي أسسه في يونيو الماضي، وكان إعلانه للترشح عبر قناة النسمة التي يمتلكها عندما حل ضيفا علي برنامج "حوار اليوم " والذي أذيع في مايو الماضي.

- محطات القروي خلال فترة الانتخابات:

1-إعلان الترشح للرئاسة

محطة القروي الاولي في سباق الرئاسة التونسية كانت اعلانه الترشح ، وذلك في حوار لبرنامج "حوار خاص" على قناته نسمة(التي يمتلكها ) أذيع في مايو الماضي

وأوضح أن قراره يأتي على خلفية اطلاعه على معاناة التونسيين على امتداد 3 سنوات بفضل العمل الإنساني الذي تقوم به جمعيّة "خليل تونس" في كامل تراب الجمهورية، على حد قوله.

واعتبر القروي أن من حق الشعب التونسي معرفة المرشحين الرسميين في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام حتى يعرف من يختار. وأضاف قائلا ''قرّرت أن أكون صريحا وصادقا وشفافا مع التونسيين من خلال إعلان نيتي رسميا تقديم نفسي مرشحا للانتخابات الرئاسية لسنة 2019.''

2-القبض عليه وإيداعه سجن المرناقية

تعد محطة القبض عليه هي أبرز محطاته والتي جعلته المرشح المثير للجدل لقضائه فترة الدعاية كلها داخل سجنه ،فقد تم القبض عليه في23 أغسطس الماضي، وأفاد المسؤول في حزب "قلب تونس" أسامة الخليفي، الذي ينتمي إليه القروي، إن رجال الشرطة اعتقلوا المرشح على الطريق المؤدي إلى باجة شمال غرب تونس.

وقال الخليفي لـ"فرنس برس": "قطعت 15 سيارة تابعة للشرطة الطريق وهرعت نحو سيارة نبيل القروي قبل أن يطلب منه رجال شرطة مسلحون وباللباس المدني أن يرافقهم، موضحين أن لديهم تعليمات بتوقيفه".

3- منع قناته من تغطية الانتخابات الرئاسية

قررت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في تونس منع قناة نسمة الخاصة التي أسسها المرشح للانتخابات الرئاسية، نبيل القروي، من تغطية الحملات الانتخابية.

وقال رئيس الهيئة النوري اللجمي في تصريحات للعربية: "تم اتخاذ القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والهيئة العليا المستقلة للانتخابات".

4- غيابه عن المناظرات التلفزيونية

رغم وجوده في القائمة النهائية للمرشحين ،وفي المجموعة الأولي من المناظرات ،غاب نبيل القروي عن الليلة الأولى من مناظرات "تونس تختار " فقد ظل كرسيه شاغرا طوال ساعتين ونصف.

وقد غرد الحساب الخاص به عبر تويتر" حرموني هذه الليلة من حقي الدستوري للتعبير أمام الشعب التونسي. ويجرؤون على الحديث عن انتخابات شفافة وديمقراطية في غياب مبدأ أساسي وهو التساوي في الحظوظ".

Ce soir on me prive de mon droit constitutionnel de m'exprimer face au peuple tunisien. Et ça ose parler d'élections démocratiques et transparentes en l'absence du principe élémentaire d'égalité des chances #TnElec2019 #tunisie #isie #NK4president