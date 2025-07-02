تتعرض أجزاء من السواحل الوسطى والجنوبية لنيو ساوث ويلز في أستراليا، لمنخفض جوي ساحلي؛ تسبب في هبوب رياح عاتية وهطول أمطار غزيرة، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه.بي.سي) اليوم الأربعاء.

ولا تزال تحذيرات الطوارئ قائمة اليوم الأربعاء في عدة مناطق؛ بسبب استمرار الخطر من احتمالية وقوع فيضانات مفاجئة، حيث هطلت على بعض الضواحي خلال الليلة الماضية أمطار غزيرة وصل ارتفاعها إلى 130 ملليمترا.

ولا يزال هناك نحو 35 ألف منزل وشركة بدون كهرباء.

وتعاملت خدمات الطوارئ في نيو ساوث ويلز، مع ما يقرب من 3000 واقعة وطلب للمساعدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.