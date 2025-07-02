تراجعت أسعار صرف الدولار التراجع أمام الجنيه خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، بنحو 4 قروش، وذلك بعد انخفاض سعره بقيمة تجاوزت الـ 12 قرشا فى نهاية تعاملات أمس.

وهبط سعر العملة فى البنك الأهلى المصرى، مسجلة 49.36 جنيه للشراء، و49.46 جنيه للبيع، مقارنة بـ 49.40 جنيه للشراء، و49.50 جنيه للبيع فى نهاية تعاملات أمس.

وانخفض سعر العملة فى بنك مصر مسجلة 49.37 جنيه للشراء، و49.47 جنيه للبيع، مقارنة بـ 49.40 جنيه للشراء، و49.50 جنيه للبيع فى نهاية تعاملات أمس.

فيما استقرت سعر العملة الأمريكية فى البنك التجارى الدولى عند 49.41 جنيه للشراء، و49.51 جنيه للبيع.

وسجل أعلى سعر للدولار في تعاملات بنك تنمية الصادرات عند 49.57 جنيه للشراء، 49.67 جنيه للبيع.

وسمح البنك المركزى فى مارس 2024، بتحديد سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية وفقًا لآليات العرض والطلب، ورفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس فى اجتماع استثنائى، لتتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار بعد تطبيق سياسة سعر الصرف المرن من 31 جنيهًا تقريبًا للدولار إلى 50 جنيهًا، ثم عاود الارتفاع تدريجيًا ليدور حول مستويات 49 و50 جنيهًا منذ بداية العام الحالى.