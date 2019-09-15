مخاوف من غرق العشرات بعد انقلاب قارب في الكونغو

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أفادت الشرطة الكونغولية اليوم الأحد بوجود مخاوف من غرق ما لا يقل عن 36 شخصا من جراء انقلاب قارب بنهر الكونغو قرب العاصمة الكونغولية كينشاسا.

وقال بيروت موانامبوتو المتحدث باسم الشرطة الوطنية، لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إنه تم إنقاذ 76 من بين الركاب الذين يقدر عددهم بـ102 راكب، بعد غرق القارب صباح اليوم.

وأوضح موانامبوتو، أن القارب كان يبحر من إقليم ماي ندومبي شمال غربي البلاد باتجاه العاصمة.

ولا تزال التحقيقات جارية للوقوف على سبب الحادث.

وتقع حوادث قوارب بصورة متكررة في الكونغو وغيرها من دول وسط أفريقيا، لأسباب على رأسها المجاري المائية غير المؤهلة والحمولة الزائدة وسوء حالة السفن.