 لافروف: السفير الأمريكي وعد بدراسة الوثائق المتعلقة بتدخل شركات أمريكية في الانتخابات الروسية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لافروف: السفير الأمريكي وعد بدراسة الوثائق المتعلقة بتدخل شركات أمريكية في الانتخابات الروسية

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 15 سبتمبر 2021 - 11:38 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 سبتمبر 2021 - 11:38 ص

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن السفير الأمريكي لدى موسكو جون ساليفان وعد بدراسة الوثائق، التي قدمتها له الخارجية الروسية، المتعلقة بتدخل شركات أمريكية في الانتخابات الروسية.

وقال لافروف، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: "لقد تم تقديم حقائق ملموسة إلى السفير الأمريكي بشأن التدخل في الانتخابات الروسية، وهو وعد بالتحقق منها"، مضيفا أن "السفير الأمريكي لدى روسيا أبلغنا أنهم لا يملكون معلومات حول انتهاك التشريعات الروسية"، مؤكدا أن البيانات التي نقلت إليه خطيرة إلى حد كبير.

وتابع لافروف:" نحن بانتظار تفسير زملائنا الأمريكيين لسبب حدوث ذلك التدخل".

يُذكر أن الخارجية الروسية استدعت السفير الأمريكي جون ساليفان في 10 سبتمبر، لمناقشة تدخل شركات أمريكية في الانتخابات البرلمانية، التي ستجري في روسيا نهاية الأسبوع الجاري.

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