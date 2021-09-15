محافظ أسوان: توفير الرعاية الصحية للمواطنين بالمناطق النائية وقرى حياة كريمة

أكد أشرف عطية محافظ أسوان، في بيان، ضرورة توفير الرعاية الصحية المتكاملة لمواطنى المحافظة، لا سيما في المناطق النائية والأكثر احتياجا، وأيضا داخل قرى حياة كريمة لتقديم أفضل خدمة طبية وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من المبادرات الرئاسية المتعددة بما يصب في صالح المواطن الأسوانى.

ومن جانبه، أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن هذه المبادرة تهدف إلى الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى ومتابعة الأمراض المزمنة لمن هم في سن الـ40 عاما وأكثر، مثل ارتفاع ضغط الدم ومرضى السكرى والسمنة، مع تقديم التوعية الصحية للمواطنين عن كيفية متابعة هذه الأمراض بشكل دورى.

ولفت إلى أن المبادرة تعمل أيضاً للكشف على الفئة العمرية من 18 إلى 40 عاما ممن يعانون من ارتفاع في ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية، كما يتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمستهدفين، حيث يشرف على أعمال المبادرة إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية بقيادة الدكتور محمود عبدالعزيز.

وأشار إلى أن المبادرة تعمل من خلال 56 وحدة مختلفة على مستوى المحافظة لتغطية كل القرى والنجوع بالمدن والمراكز وحتى يتمكن كل مواطني أسوان من الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى ومتابعة الأمراض المزمنة وغير السارية، بما يساهم في الحد من مضاعفات ووفيات هذه الأمراض بالشكل المطلوب.