 صورة.. تريزيجية يواصل برنامجه التأهيلي للعودة للمشاركة مجددا مع أستون فيلا - بوابة الشروق
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صورة.. تريزيجية يواصل برنامجه التأهيلي للعودة للمشاركة مجددا مع أستون فيلا

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 15 سبتمبر 2021 - 2:36 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 سبتمبر 2021 - 2:36 م

واصل محمود حسن تريزيجيه، نجم أستون فيلا الإنجليزي، برنامجه التأهيلي للعودة مجددًا للمشاركة في المباريات رفقة الفيلانز بعد الإصابة التي لحقت به الموسم الماضي وغاب على أثرها عن الملاعب.

ونشر تريزيجيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، صورًا لمشاركته في التدريبات الفردية بالكرة في أستون فيلا، في إشارة من الدولي المصري لاقتراب عودته للملاعب مجددًا.

وكان تريزيجيه قد غاب عن المشاركة في المباريات مع أستون فيلا منذ الموسم الماضي بسبب إصابة الرباط الصليبي التي لحقت به في مباراة ليفربول بعد تدخل ألكسندر آرنولد، خضع بعدها جناح الفيلانز لتدخل جراحي غاب على أثره عن المشاركة في المباريات.


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