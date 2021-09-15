ذكرت "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها"، اليوم الأربعاء، أن إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في القارة الأفريقية بلغ 8 ملايين و80 ألف إصابة والوفيات 205 آلاف حالة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 7 ملايين و385 ألف إصابة منذ بدء الجائحة.

وأظهرت أحدث الإحصائيات الصادرة عن "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها"، أن نسبة تلقي التطعيمات المضادة لكورونا في القارة بلغت 3.18 % من سكان القارة بلقاحات كورونا، فيما بلغت نسبة من تلقى جرعة واحدة 5.12 % من سكان القارة، بينما حصل 2.96 % على جرعتين، كما تم توزيع 70 مليون جرعة لقاح على الدول الاعضاء.