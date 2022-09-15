شركة باتاجونيا الأمريكية تخصص جميع أرباحها لحماية البيئة

نقل مؤسس العلامة التجارية العالمية للملابس والمعدات الخارجية "باتاجونيا" ، إيفون شوينارد ، الأربعاء، إدارة الشركة إلى مؤسستين خيريتين تم إنشاؤهما لتحويل أرباح الشركة إلى أنشطة حماية البيئة.

وقال شوينارد في بيان نشر على موقع الشركة: "كنا بحاجة إلى إيجاد طريقة لوضع المزيد من الأموال في مكافحة الأزمة مع الحفاظ على فاعلية قيم الشركة".

وأضاف: "بدلا من استخراج القيمة من الطبيعة وتحويلها إلى ثروة للمستثمرين، سنستخدم الثروة التي تحققها باتاجونيا لحماية مصدر كل الثروة".

وتقدر صحيفة "نيويورك تايمز" قيمة مشروع باتاجونيا بحوالي 3 مليارات دولار. وأي أرباح لا يتم إعادة استثمارها في الشركة، أي حوالي 100 مليون دولار سنويا وفقا للتقرير، سيتم تخصيصها في المستقبل من قبل المؤسستين لمكافحة تغير المناخ ودعم الحفاظ على الطبيعة.

وقال شوينارد لصحيفة نيويورك تايمز: "نأمل أن يؤثر هذا على شكل جديد من أشكال الرأسمالية التي لا ينتهي بها المطاف بعدد قليل من الأغنياء ومجموعة من الفقراء".