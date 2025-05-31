محمد صبحي يؤكد أهمية حديث الفن والمجتمع عن قضايا حقوق الإنسان في ظل ما يحيط بالعالم من أحداث

منح المجلس القومي لحقوق الإنسان، الفنان محمد صبحي جائزة "إنجاز العمر"، على مجمل ما قدمه من أعمال درامية ساهمت في نشر القيم والمبادئ المجتمعية.

جاء ذلك خلال فعاليات حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان لعام 2025، بأحد الفنادق في وسط القاهرة، والذي ينظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان، بحضور عدد من الفنانين والعاملين على الإنتاج الفني.

وأعرب صبحي عن سعادته وامتنانه للتكريم، مؤكدًا أهمية حديث الفن والمجتمع عن قضايا حقوق الإنسان في ظل ما يحيط بالعالم من أحداث تفتقر أدنى معاني الإنسانية.

وأضاف: "إنه لمن الرائع أن نتحدث عن حقوق الإنسان في عالم لا يعترف به في ظل ما نشهده من أحداث لا تعترف بالإنسانية، ولا يستطيع إيقاف ما نشهده من دمار وحروب".

وتأتي هذه الاحتفالية في إطار جهود المجلس لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان من خلال الفن، انطلاقًا من الدور المؤثر للدراما التلفزيونية في تشكيل الوعي المجتمعي.

وأكد المجلس في حيثيات منحه جائزة "إنجاز العمر" للفنان محمد صبحي،: نكرّم اليوم الفنان الكبير محمد صبحي، أحد أعمدة الدراما المصرية ومؤسسي المسرح المصري المعاصر، الذي ظل على مدى أكثر من نصف قرن حاملًا مشعل التنوير في وجه العتمة، ومدافعًا عن الوعي في زمن الازدحام بالسطحية والابتذال.

وأضاف: محمد صبحي ليس فقط صاحب رصيد فني استثنائي، بل هو أيضاً صاحب موقف، وصاحب رسالة، واختار منذ بداياته ألا يكون الفن عنده ترفاً أو مجرد ترفيه، بل وسيلة للارتقاء بالعقل، وتحفيز الضمير، وخدمة القضايا الكبرى للمجتمع. فكانت أعماله من المسرح إلى التلفزيون مرآة حقيقية تعكس هموم الناس، وتطرح الأسئلة الشجاعة، وتفتح نوافذ الحوار لا أبواب الهروب.

كما أكد أنه "في حضرة الفن الرفيع، نرفع اليوم راية التقدير والامتنان لرجل لم يكن يوماً مجرد فنان، بل كان مشروعاً وطنياً وثقافياً متكاملاً، وصوتاً نقياً من أصوات الضمير المصري، وضميراً حيًا من ضمائر هذا الوطن"