التلفزيون السوري: الاجتماعات مع قائد قسد لم تُسفر عن نتائج ملموسة

قال مصدر حكومي سوري، إن اجتماع دمشق مع قوات سوريا الديمقراطية «قسد» بحضور مظلوم عبدي، لم يسفر عن نتائج ملموسة تسرع في تنفيذ اتفاق 10 مارس على الأرض.

وأشار المصدر في تصريحات للتلفزيون السوري، مساء الأحد، إلى الاتفاق على عقد اجتماعات أخرى لاحقا بين الحكومة و«قسد».

وفي وقت سابق، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، أن قيادات من قواتها تلتقي في دمشق بمسئولين حكوميين، في إطار مباحثات بشأن عملية الاندماج العسكري.

وأكدت في بيان لها، أن «الوفد الزائر يضم القائد العام مظلوم عبدي، وعضوة القيادة العامة سوزدار حاجي، وعضو القيادة العامة علي حسن، بالإضافة إلى أعضاء آخرين من القيادة».

ووقعت «قوات سوريا الديمقراطية» مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في العاشر من مارس الماضي، اتفاقاً وافقت بموجبه على دمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لها ضمن مؤسسات الدولة السورية بحلول نهاية 2025.

ويأتي اللقاء بين قيادة «قسد» والحكومة السورية بعد أيام من اندلاع اشتباكات دامية بينهما في حلب أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.

واتهمت الحكومة السورية «قسد» بمهاجمة نقاط لقوى الأمن الداخلي التابعة للحكومة في حلب، في حين اتهمت «قوات سوريا الديمقراطية» فصائل مسلحة تابعة لوزارة الدفاع بمهاجمة قواتها