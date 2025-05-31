 وزير الحكم المحلي الفلسطيني: مصر تلعب دورًا محوريًا في محاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار بغزة - بوابة الشروق
السبت 31 مايو 2025 10:51 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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وزير الحكم المحلي الفلسطيني: مصر تلعب دورًا محوريًا في محاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار بغزة


نشر في: السبت 31 مايو 2025 - 9:36 م | آخر تحديث: السبت 31 مايو 2025 - 9:36 م

قال الدكتور سامي حجاوي وزير الحكم المحلي الفلسطيني، إن الجهود المصرية في رفع معاناة الشعب الفلسطيني خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تستحق التقدير الكبير.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أن العلاقة بين الشعبين الفلسطيني والمصري والقيادتين تاريخية متينة.

وأوضح أن مصر تواصل تقديم الدعم السياسي والإنساني في مواجهة العدوان، وأن الموقف المصري ثابت تجاه رفض التهجير القسري للفلسطينيين، كما أن القاهرة تشارك بنشاط في الجهود الدبلوماسية والسياسية لوقف العدوان وفتح باب الإعمار.

ولفت إلى أن الحكومة الفلسطينية تثمّن هذه الجهود وتتطلع إلى استمرار الدعم المصري لتحقيق الاستقرار ووقف العدوان وبدء مرحلة البناء والتعافي في غزة والضفة الغربية.

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