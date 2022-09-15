 إحباط محاولة أوكرانية لاختراق خطوط دفاع مقاطعة خيرسون - بوابة الشروق
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إحباط محاولة أوكرانية لاختراق خطوط دفاع مقاطعة خيرسون

أ ش أ
نشر في: الخميس 15 سبتمبر 2022 - 12:37 م | آخر تحديث: الخميس 15 سبتمبر 2022 - 12:37 م

أعلن نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون، كيريل ستريموسوف، اليوم الخميس، صد محاولات إنزال مجموعة أوكرانية على متن 5 قوارب على أراضي مقاطعة خيرسون من اتجاه البحر الأسود، مشيرا إلى تحييد جميع المهاجمين.

وأكد ستريموسوف، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، مقتل 4 مدنيين بينهم طفلان بقصف أوكراني على المدينة باستخدام راجمات صواريخ "هيمارس".

من جانبه، أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زاباروجيا، فلاديمير روجوف، إحباط محاولة أوكرانية لاختراق خطوط الدفاع الأمامية للمقاطعة، مشيرا إلى القضاء على أكثر من 50 عسكريا أوكرانيا واعتقال 7 آخرين من بينهم ضابط.

وكانت سلطات زاباروجيا قالت فى وقت سابق، إن الجيش الأوكراني حشد بشكل غير مسبوق قوات كبيرة وكميات ضخمة من العتاد العسكري والأسلحة على خط المواجهة.


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