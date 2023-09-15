الرئيس الفرنسي: الحكام العسكريون في النيجر يحتجزون سفير فرنسا

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إن العسكريين الذين قادوا الانقلاب العسكري في النيجر يحتجزون سفير بلاده هناك كرهينة.

وقال ماكرون في تصريحات للصحفيين في منطقة "سومور-أون-أوكسوا" وسط شرق فرنسا اليوم، إن الحكام العسكريون يحتجزون السفير سيلفان إيتيه في مقر السفارة ولا يسمحون له بالمغادرة.

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية: "في اللحظة التي أتحدث فيها معكم لدينا سفير ودبلوماسيون محتجزون في السفارة الفرنسية".

وأضاف ماكرون إن السفير لا يمكنه المغادرة ويأخذ طعامه من الحصص العسكرية، وهو غير مرغوب فيه في النيجر.

ورفضت باريس إبان الانقلاب العسكري في النيجر في 26 يوليو الماضي طلب العسكريين برحيل السفير الفرنسي وقرابة 1500 جندي فرنسي متواجدين في البلاد.

وقال ماكرون إنه يتواصل بشكل يومي مع "الرئيس الشرعي" محمد بازوم.