نائب محافظ المركزي الأوروبي: رفع أسعار الفائدة إلى 4% ربما يكفي لكبح جماح التضخم

صرح نائب محافظ البنك المركزي الأوروبي لويس دي جويندوس، أن الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوى 4% لفترة مطولة ربما يكون كافيا لكبح جماح التضخم.

وصرح جويندوس لشبكة إذاعة "كوب" الإسبانية اليوم الجمعة بقوله: "نعتقد أن الزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة، مع الاحتفاظ بها لبعض الوقت" ربما تكون كافية لخفض التضخم إلى نسبة 2% المستهدفة".

وأضاف في تصريحاته، التي أوردتها وكالة بلومبرج للأنباء، أن مستوى التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة سوف يستمر في الانخفاض خلال الشهور المقبلة.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية أمس الخميس بمقدار ربع نقطة مئوية، وذلك للمرة العاشرة على التوالي منذ يوليو عام 2022.

وقال مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت أمس إنه تم رفع سعر إعادة التمويل الرئيسي إلى 5ر4% وسعر الفائدة على الإيداع إلى 4%.

ومن شأن فرض أسعار فائدة أعلى أن يزيد تكلفة القروض ومن ثم إبطاء الطلب والتأثير على معدل التضخم المرتفع. لكن نظرا لأن ارتفاع تكلفة القروض يمثل عبئا على الاقتصاد، فقد تعالت مؤخرا دعوات تطالب بوقف رفع أسعار الفائدة.

قال البنك المركزي الأوروبي إن التضخم المرتفع بشكل مستمر في منطقة اليورو سيتراجع بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا قبل ثلاثة أشهر.