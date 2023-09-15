صرح رئيس جمهورية الدومينيكان بأنه سينفذ تهديداته بغلق كامل الحدود بين بلاده وهايتي، وذلك بعدما وصف قيام هايتي بإنشاء قناة على نهر يربط بين البلدين بأنه "استفزاز".

وأعلن رئيس الدومينيكان لويس أبينادر، في وقت متأخر أمس الخميس، أنه اعتبارا من السادسة من فجر اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي، سوف يتم وقف كل الحركة البرية والبحرية والجوية بين البلدين، اللذين يتقاسمان جزيرة هيسبانيولا.

وتعني هذه الخطوة أنه سوف يتم إيقاف 3 رحلات جوية يومية بين البلدين، كما أن أعمال الآلاف من تجار هايتي الذين يعتمدون على التجارة في الأسواق التي تقع على طول الحدود سوف تتوقف فجأة.

ونشب أحدث خلاف بين الجارتين في وقت سابق هذا الأسبوع عندما أصدر أبينادر إنذارا نهائيا لهايتي يدعوها إلى وقف بناء قناة على طول نهر ماساكر في شمال شرق هايتي أو غلق الحدود.

وأملا في نزع فتيل الأزمة، أرسل رئيس الوزراء الهايتي أريل هنري فريقا من الفنيين والدبلوماسيين، من المستوى المتوسط، إلى سانتو دومينجو أمس الأول الأربعاء. ولكن الوفد عاد أمس الخميس، بعدما فشل في إقناع أبينادر الذي يستعد للانتخابات، بالتخلي عن تهديداته.